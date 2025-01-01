文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndPropFlags 

PropFlags (Get 方法)

获取控件属性标志。

void  PropFlags(
   const int  flags      // 标志
   )

返回值

控件属性标志。

PropFlags (Set 方法)

设置控件属性标志。

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // 标志
   )

参数

flags

[输入]  新标志。

返回值

无。