문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndPropFlags 

PropFlags (Get Method)

컨트롤 속성 플래그를 가져옵니다.

void  PropFlags(
   const int  flags      // 플래그
   )

Return Value

컨트롤 속성 플래그.

PropFlags (Set Method)

컨트롤 속성 플래그를 설정합니다.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // 플래그
   )

Parameters

flags

[in]  새 플래그.

Return Value

None.