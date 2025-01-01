문서화섹션
MouseY (Set Method)

마우스 Y 좌표를 저장합니다.

void  MouseY(
   const int  value      // 좌표
   )

Parameters

value

[in]  마우스의 Y 좌표.

Return Value

None.

MouseY (Get Method)

마우스의 저장된 Y 좌표를 가져옵니다.

int  MouseY()

Return Value

마우스의 Y 좌표.