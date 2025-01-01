ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndMouseY 

MouseY (Set Method)

マウスの Y 座標を保存します。

void  MouseY(
  const int  value      // 座標
  ）

パラメータ

value

[in]  マウスの Y 座標

戻り値

なし

MouseY（Get メソッド）

保存されたマウスの Y 座標を取得します。

int  MouseY()

戻り値

保存されたマウスの Y 座標