MouseY (Metodo Set)

Salva la coordinata Y del mouse.

void  MouseY(
   const int  value      // coordinate
   )

Parametri

value

[in ] La coordinata Y del mouse.

Valore di ritorno

Nessuno.

MouseY (Metodo Get)

Ottiene la coordinata Y salvata del mouse.

int  MouseY()

Valore di ritorno

La coordinata Y salvata del mouse.