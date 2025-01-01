文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndMouseY 

MouseY (Set 方法)

保存鼠标 Y 坐标。

void  MouseY(
   const int  value      // 坐标
   )

参数

value

[输入]  鼠标的 Y 坐标。

返回值

无。

MouseY (Get 方法)

获取保存的鼠标 Y 坐标。

int  MouseY()

返回值

保存的鼠标 Y 坐标。