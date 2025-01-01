DocumentazioneSezioni
MouseFlags (Metodo Set)

Salva lo stato dei bottoni del mouse.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // stato
   )

Parametri

value

[in]  Stato dei bottoni del mouse.

Valore di ritorno

Nessuno.

MouseFlags (Metodo Get)

Ottiene lo stato salvato dei bottoni del mouse.

int  MouseFlags()

Valore di ritorno

Stato dei bottoni del mouse.