MouseFlags (Set Method)

Saves the state of mouse buttons.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // state
   )

Parameters

value

[in]  State of mouse buttons.

Return Value

None.

MouseFlags (Get Method)

Gets the saved state of mouse buttons.

int  MouseFlags()

Return Value

State of mouse buttons.