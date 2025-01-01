문서화섹션
MouseFlags (Set Method)

마우스 버튼의 상태를 저장합니다.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // 상태
   )

Parameters

value

[in]  마우스 버튼 상태.

Return Value

None.

MouseFlags (Get Method)

마우스 버튼의 저장된 상태를 가져옵니다.

int  MouseFlags()

Return Value

마우스 버튼의 상태.