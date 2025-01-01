ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndMouseFlags 

MouseFlags（Set メソッド）

マウスボタンの状態を保存します。

virtual void  MouseFlags(
  const int  value      // 状態
  ）

パラメータ

value

[in]  マウスボタンの状態

戻り値

なし

MouseFlags（Get メソッド）

保存されたマウスボタンの状態を取得します。

int  MouseFlags()

戻り値

マウスボタンの状態