MouseFlags (Set 方法)

设置鼠标按钮的状态。

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // 状态
   )

参数

value

[输入]  鼠标按钮的状态。

返回值

无。

MouseFlags (Get 方法)

获取保存的鼠标按钮状态。

int  MouseFlags()

返回值

鼠标按钮状态。