ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndId 

Id（Get メソッド）

コントロールの識別子を取得します。

long  Id()  const

戻り値

コントロールの識別子

Id（Set メソッド）

コントロールの識別子の新しい値を設定します。

virtual long  Id(
  const long  id      // 識別子
  ）

パラメータ

id

[in]  コントロール識別子の新しい値

戻り値

なし