MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndId 

Id (Get 方法)

获取控件 ID。

long  Id()  const

返回值

控件标识符。

Id (Set 方法)

设置控件的新 ID 值。

virtual long  Id(
   const long  id      // 标识符
   )

参数

id

[输入]  控件标识符的新值。

返回值

无。