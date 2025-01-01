DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento 

Id (Metodo Get)

Ottiene l'ID del controllo.

long  Id()  const

Valore di ritorno

L'identificatore del controllo.

Id (Metodo Set)

Imposta nuovo valore dell'ID del controllo.

virtual long  Id(
   const long  id      // identificatore
   )

Parametri

id

[in] Nuovo valore dell'identificatore del controllo.

Valore di ritorno

Nessuno.