Height (Metoto Get)

Ottiene l'altezza di controllo.

int  Height()

Valore di ritorno

Altezza del controllo.

Height (Metodo Set)

Imposta nuova altezza del controllo.

virtual bool  Height(
   const int  h      // altezza
   )

Parametri

h

[in]  Nuova altezza.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.