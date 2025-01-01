文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndHeight 

Height (Get 方法)

获取控件高度。

int  Height()

返回值

控件高度

Height (Set 方法)

设置控件的新高度。

virtual bool  Height(
   const int  h      // 高度
   )

参数

h

[输入]  新高度。

返回值

true 如果成功, 否则 false。