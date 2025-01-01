ドキュメントセクション
Height（Get メソッド）

コントロールの高さを取得します。

int  Height()

戻り値

コントロールの高さ.

Height（Set メソッド）

コントロールの新しい高さを設定します。

virtual bool  Height(
  const int  h      // 高さ
  ）

パラメータ

h

[in]  新しい高さ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false