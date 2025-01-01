文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndControlsTotal 

ControlsTotal

获取容器中控件的数量。

int  ControlsTotal()  const

返回值

容器中控件的数量。

注释

基准类方法没有容器, 它可供访问其继承者的容器并永远返回 0。