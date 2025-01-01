문서화섹션
ControlsTotal

컨테이너의 컨트롤 수를 가져옵니다.

int  ControlsTotal()  const

Return Value

컨테이너의 컨트롤 수.

Note

기본 클래스 메서드는 컨테이너가 없으며 상속자에게 컨테이너에 대한 액세스를 제공하고 항상 0을 반환합니다.