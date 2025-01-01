ドキュメントセクション
ControlsTotal

コンテナのコントロール数を取得します。

int  ControlsTotal()  const

戻り値

コンテナのコントロールの数

注意事項

基本クラスのメソッドはコンテナを持たず派生クラスにコンテナへのアクセスを提供します。また、常に NULL を返します。