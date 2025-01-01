DocumentaciónSecciones
Obtiene el control del contenedor por medio del ID especificado.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // ID
   )

Parámetros

id

[in]  Identificador del control a encontrar.

Valor devuelto

Puntero al control.

Nota

El método de la clase base no incluye el contenedor, sino que proporciona a sus hijos acceso al mismo. Si el identificador especificado coincide con el ID del contenedor, devuelve un puntero a sí mismo (this).