文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndControlFind 

ControlFind

从容器里获取指定 ID 的控件。

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // ID
   )

参数

id

[输入]  用于搜索的控件标识符。

返回值

控件指针。

注释

基准类方法没有容器, 它可供访问其继承者的容器。如果指定 ID 匹配容器 ID, 它返回自身的指针 (this)。