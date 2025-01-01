MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndControlFind
ControlFind
지정된 ID별로 컨테이너에서 컨트롤을 가져옵니다.
virtual CWnd* ControlFind(
Parameters
id
[in] 찾을 컨트롤의 식별자.
Return Value
컨테이너에서 컨트롤에 대한 포인터.
Note
기본 클래스 메서드는 컨테이너가 없으며 상속자에게 컨테이너에 대한 액세스를 제공합니다. 지정된 ID가 컨테이너의 ID와 일치하면 포인터를 자신(this)에게 반환합니다.