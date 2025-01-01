ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndControlFind 

ControlFind

コンテナから指定された識別子を持つコントロールを取得します。

virtual CWnd*  ControlFind(
  const long  id      // 識別子
  ）

パラメータ

id

[in] 見つけるコントロールの識別子

戻り値

コントロールへのポインタ

注意事項

基本クラスのメソッドはコンテナを持たず派生クラスにコンテナへのアクセスを提供します。指定されたIDがコンテナのIDと一致すると、それ自体へのポインタが返されます。