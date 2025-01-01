DocumentazioneSezioni
Controlla se il punto è all'interno dell'area di controllo del chart.

bool  Contains(
   const int  x,     // X coordinate
   const int  y      // Y coordinate
   )

Parametri

x

[in]  X coordinate.

y

[in]  Y coordinate.

Valore di ritorno

true, se il punto è all'interno dell'area (inclusi bordi), altrimenti - false.

Controlla se il controllo specificato si trova all'interno dell'area di controllo del chart.

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // puntatore
   )  const

Parametri

control

[in] Puntatore oggetto.

Valore di ritorno

true, se il controllo specificato si trova all'interno dell'area (compresi i bordi), altrimenti - false.