点がチャートのコントロール領域の内側に位置するかどうかをチェックします。

bool  Contains(
  const int  x,    // X 座標
  const int  y      // Y 座標
  ）

パラメータ

x

[in]  X 座標

y

[in]  Y 座標

戻り値

点が 領域の内側（境界線を含む）に位置する場合は true、それ以外の場合は false

Contains

指定されたコントローがチャートのコントロール領域の内側に位置するかどうかをチェックします。

bool  Contains(
  const CWnd*  control      // ポインタ
  )  const

パラメータ

control

[in]  オブジェクトポインタ

戻り値

指定されたコントロールが 領域の内側（境界線を含む）に位置する場合は true、それ以外の場合は false