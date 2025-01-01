文档部分
检查画点是否在图表的控件区域内部

bool  Contains(
   const int  x,     // X 坐标
   const int  y      // Y 坐标
   )

参数

x

[输入]  X 坐标。

y

[输入]  Y 坐标。

返回值

true, 如果画点在区域内部 (包括边框), 否则 - false。

检查指定控件是否在图表的控件区域内部。

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // 指针
   )  const

参数

control

[输入]  对象指针。

返回值

true, 如果指定控件在区域内部 (包含边框), 否则 - false。