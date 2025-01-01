ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndAlign 

Align

指定されたチャート領域でコントロールのアラインメントを行います。

virtual bool  Align(
  const CRect*  rect      // ポインタ
  ）

パラメータ

rect

[in]  チャート領域の座標を持つオブジェクトへのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

アライメントパラメータを指定する必要があります（デフォルトは、アラインメントなし）

