文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndAlign 

Align

在指定图表区域执行控件对齐。

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // 指针
   )

参数

rect

[输入]  图表区域坐标处的对象指针。

返回值

true 如果成功, 否则 false。

注释

对齐参数必须指定 (省缺不进行对齐)。

Id