Align

Esegue il controllo allineamento nell'area chart specificata.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // puntatore
   )

Parametri

rect

[in] Puntatore all'oggetto con coordinate area del chart.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

I parametri di allineamento devono essere specificati (nessun allineamento, di default).

