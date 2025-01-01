ドキュメントセクション
CChartObjectGannLine

CChartObjectGannLine は「Gann Line（ギャンライン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectGannLine クラスは「Gann Line（ギャンライン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

                  CChartObjectGannLine

クラスメソッド

作成

 

Create

「Gann Line（ギャンライン）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

PipsPerBar

「Scale（スケール）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト