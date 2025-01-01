DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils de GannCChartObjectGannLine 

CChartObjectGannLine

La classe CChartObjectGannLine permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Gann".

Description

La classe CChartObjectGannLine fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Gann".

Déclaration

   class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

                  CChartObjectGannLine

Méthodes de Classe

Create

 

Create

Crée un objet graphique de type "Ligne de Gann"

Propriétés

 

PipsPerBar

Retourne/Définit la propriété "Scale"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrendByAngle

Angle, Angle, Create

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques