CChartObjectGannLine
La classe CChartObjectGannLine permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Gann".
Description
La classe CChartObjectGannLine fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Gann".
Déclaration
class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>
Hiérarchie d'héritage
Méthodes de Classe
Create
Crée un objet graphique de type "Ligne de Gann"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "Scale"
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrendByAngle
