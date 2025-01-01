DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosFerramentas GannCChartObjectGannLine 

CChartObjectGannLine

CChartObjectGannLine é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Gann Line".

Descrição

Classe CChartObjectGannLine fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Gann Line".

Declaração

   class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

                  CChartObjectGannLine

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Gann Line"

Propriedades

 

PipsPerBar

Obtém/Define a propriedade "Scale"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Métodos herdados da classe CChartObjectTrendByAngle

Angle, Angle, Create

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico