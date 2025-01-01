CChartObjectGannLine

Klasse CChartObjectGannLine ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Gann-Linie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectGannLine bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Gann-Linie".

Deklaration

class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectTrend CChartObjectTrendByAngle CChartObjectGannLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Gann-Linie" Eigenschaften PipsPerBar Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrendByAngle Angle, Angle, Create

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte