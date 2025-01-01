ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ГаннаCChartObjectGannLine 

CChartObjectGannLine

Класс CChartObjectGannLine является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Линия Ганна".

Описание

Класс CChartObjectGannLine обеспечивает доступ к свойствам объекта "Линия Ганна".

Декларация

   class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

                  CChartObjectGannLine

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Линия Ганна"

Свойства

 

PipsPerBar

Получить/установить свойство "Масштаб"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Методы унаследованные от CChartObjectTrendByAngle

Angle, Angle, Create

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты