MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiGann ToolsCChartObjectGannLine 

CChartObjectGannLine

La Classe CChartObjectGannLine è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Gann Line".

Descrizione

La Classe CChartObjectGannLine fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Gann Line".

Dichiarazione

   class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

                  CChartObjectGannLine

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Gann Line"

Proprietà

 

PipsPerBar

Ottiene/Imposta la proprietà "Pips per barra"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectTrendByAngle

Angle, Angle, Create

Vedi anche

Tipi di oggetti, Oggetti grafici