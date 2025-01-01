DokümantasyonBölümler
CChartObjectElliottWave5

CChartObjectElliottWave5 sınıfı, "Dürtü Dalgası" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectElliottWave5 sınıfı, "Dürtü Dalgası" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Dürtü Dalgası" nesnesi oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectElliottWave3

