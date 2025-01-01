ДокументацияРазделы
CChartObjectElliottWave5

Класс CChartObjectElliottWave5 является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Импульсная волна".

Описание

Класс CChartObjectElliottWave5 обеспечивает доступ к свойствам объекта "Импульсная волна".

Декларация

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Импульсная волна"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты