문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトエリオットツールCChartObjectElliottWave5 

CChartObjectElliottWave5

CChartObjectElliottWave5는 "추진 파동" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectElliottWave5 클래스는 "추진 파동" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"추진 파동" 그래픽 객체 생성

입/출력

 

virtual Type

가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CChartObject 클래스에서 상속된 메서드

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

클래스 CChartObjectElliottWave3에서 상속된 메서드

Degree, Degree, Lines, Lines, Create, Save, Load

더보기

객체 유형, 그래픽 객체