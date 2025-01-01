文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象Elliott ToolsCChartObjectElliottWave5 

CChartObjectElliottWave5

CChartObjectElliottWave5 类用于简便地访问 "推动浪" 图形对象属性。

描述

CChartObjectElliottWave5 类可供访问 "推动浪" 对象属性。

声明

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

类方法

创建

 

创建

创建图形对象 "推动浪"

输入/输出

 

virtual Type

标识的虚方法

方法继承自类 CObject

方法继承自类 CChartObject

方法继承自类 CChartObjectElliottWave3

参阅

对象类型, 图形对象