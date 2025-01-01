MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriElliott AraçlarıCChartObjectElliottWave3Lines CreateDegreeLinesSaveLoadType Lines (Get Yöntemi) "Çizgiler" özelliğinin değerini alır. bool Lines() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Çizgiler" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar. Lines (Set Yöntemi) "Çizgiler" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Lines( bool lines // yeni değer ) Parametreler lines [in] "Çizgiler" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', bayrak değişmediyse 'false'. Degree Save