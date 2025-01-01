DokümantasyonBölümler
Lines (Get Yöntemi)

"Çizgiler" özelliğinin değerini alır.

bool  Lines() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Çizgiler" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

Lines (Set Yöntemi)

"Çizgiler" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Lines(
   bool  lines      // yeni değer
   )

Parametreler

lines

[in]  "Çizgiler" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', bayrak değişmediyse 'false'.