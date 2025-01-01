DokumentationKategorien
Klasse CChartObjectElliottWave5 ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Impulswelle".

Beschreibung

Klasse CChartObjectElliottWave5 bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Impulswelle".

Deklaration

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Impulswelle"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectElliottWave3

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte