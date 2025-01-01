DocumentaciónSecciones
La clase CChartObjectElliottWave5 facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Onda de impulso".

Descripción

La clase CChartObjectElliottWave5 proporciona acceso a las propiedades del objeto "Onda de impulso".

Declaración

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Onda de impulso"

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectElliottWave3

Degree, Degree, Lines, Lines, Create, Save, Load

Ver también

Tipos de objetos, Objetos gráficos