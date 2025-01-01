DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriElliott AraçlarıCChartObjectElliottWave5Create 

Create

"Dürtü Dalgası" grafik nesnesini oluşturur.

bool  Create(
   long      chart_id,     // çizelge tanımlayıcısı
   string    name,         // nesne ismi
   int       window,       // çizelge alt-penceresi
   datetime  time1,        // ilk zaman koordinatı
   double    price1,       // ilk fiyat koordinatı
   datetime  time2,        // ikinci zaman koordinatı
   double    price2,       // ikinci fiyat koordinatı
   datetime  time3,        // üçüncü zaman koordinatı
   double    price3,       // Üçüncü fiyat koordinatı
   datetime  time4,        // dördüncü zaman koordinatı
   double    price4,       // dördüncü fiyat koordinatı
   datetime  time5         // beşinci zaman koordinatı
   double    price5,       // beşinci fiyat koordinatı
   )

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).

name

[in]  Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.

window

[in]  Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).

time1

[in]  Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price1

[in]  Birinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time2

[in]  İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price2

[in]  İkinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time3

[in]  Üçüncü tutturma noktasının zaman koordinatı.

price3

[in]  Üçüncü tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time4

[in]  Dördüncü tutturma noktasının zaman koordinatı.

price4

[in]  Dördüncü tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time5

[in]  Beşinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price5

[in]  Beşinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.