ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトエリオットツールCChartObjectElliottWave5 

CChartObjectElliottWave5

CChartObjectElliottWave5 は「 Impulse Wave（エリオット推進波）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectElliottWave5 は「 Impulse Wave（エリオット推進波）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

クラスメソッド

作成

 

Create

「 Impulse Wave（エリオット推進波）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

クラスから継承されたメソッド CChartObjectElliottWave3

Degree, Degree, Lines, Lines, Create, Save, Load

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト