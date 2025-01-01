DocumentationSections
CChartObjectElliottWave5

La classe CChartObjectElliottWave5 permet un accès simplifié aux propriété de l'objet graphique "Vague d'Impulsion".

Description

La classe CChartObjectElliottWave5 fournit un accès aux propriétés de l'objet "Vague d'Impulsion".

Déclaration

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Vague d'Impulsion"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

