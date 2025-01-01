DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosFerramentas Elliott CChartObjectElliottWave5 

CChartObjectElliottWave5

CChartObjectElliottWave5 é uma classe ao acesso simplificado às propriedades de objetos gráficos "Impulse Wave".

Descrição

Classe CChartObjectElliottWave5 fornece o acesso às propriedades de objetos gráficos "Impulse Wave".

Declaração

   class CChartObjectElliottWave5 : public CChartObjectElliottWave3

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

              CChartObjectElliottWave5

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Impulse Wave"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectElliottWave3

Degree, Degree, Lines, Lines, Create, Save, Load

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico