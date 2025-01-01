문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトチャンネルオブジェクトCChartObjectChannel 

CChartObjectChannel

CChartObjectChannel 는 "등거리 채널" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectChannel 클래스는 "등거리 채널" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectChannel

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"등거리 채널" 그래픽 객체를 생성합니다

입/출력

 

virtual Type

가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CChartObject 클래스에서 상속된 메서드

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

CChartObjectTrend 클래스로부터 상속된 메서드

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

더보기

객체 유형, 그래픽 객체