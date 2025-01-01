- Create
"Eşit-uzaklık Kanalı" nesnesini oluşturur
bool Create(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).
name
[in] Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.
window
[in] Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).
time1
[in] Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.
price1
[in] Birinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.
time2
[in] İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.
price2
[in] İkinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.
time3
[in] Üçüncü tutturma noktasının zaman koordinatı.
price3
[in] Üçüncü tutturma noktasının fiyat koordinatı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.