DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriOk NesneleriCChartObjectArrowSave 

Save

Nesne parametrelerini dosyaya kaydeder.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in]  FileOpen(...) fonksiyonu ile açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Örnek:

//--- CChartObjectArrow::Save için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   int               file_handle;  
   CChartObjectArrow arrow;  
//--- nesne parametrelerini ayarla  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- ok oluşturma hatası  
      printf("Ok oluşturulamadı: Hata %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- dosyayı aç  
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
   if(file_handle>=0)  
     {  
      if(!arrow.Save(file_handle))  
        {  
         //--- dosya kaydetme hatası  
         printf("Dosya kaydedilemedi: Hata %d!",GetLastError());  
         FileClose(file_handle);  
         //---  
         return;  
        }  
      FileClose(file_handle);  
     }  
  }  